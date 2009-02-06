Экономика стран СНГ в 2008 г. выросла на 5%

В 2008 году в большинстве стран Содружества темпы роста основных макроэкономических показателей были ниже, чем в предыдущем году.

В среднем по странам Содружества валовой внутренний продукт увеличился на 5% (в 2007 году – на 8,5%), производство промышленной продукции – на 2% (на 7%), инвестиции в основной капитал – на 10% (на 21%), перевозки грузов – на 2% (на 3%), розничный товарооборот – на 14% (на 17%).

В прошедшем году в большинстве стран СНГ темпы инфляции значительно превысили прошлогодние. В среднем по странам Содружества цены производителей промышленных товаров увеличились в 2008 году на 24% против 13% в 2007 году, потребительские цены – на 17% (10%).

Наиболее низкие темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в прошедшем году зафиксированы в Узбекистане – 7,8%. Высокие темпы инфляции наблюдались в Украине – 25,2%, Кыргызстане – 24,5%, Азербайджане – 20,8%, Таджикистане – 20,4% и в Казахстане – 17%. В Белоруссии ИПЦ в 2008 году составил 14,8%, России – 14,1%, Молдове – 12,7%, Грузии – 10%, в Армении – 9%.

Наиболее высокие темпы роста ВВП – 10,8% в прошедшем году наблюдались в Азербайджане. Второе место по темпам роста ВВВ среди стран СНГ заняла Беларусь – 10%, третье Узбекистан – 9%. В Таджикистане ВВП вырос на 7,9%, Кыргызстане – на 7,6%, Армении – на 6,8%, России – на 5,6%, в Украине – на 2,1%.

Темпы роста инвестиций в основной капитал в большинстве стран снизились вследствие нехватки собственных средств предприятий и удорожания кредитных ресурсов. В среднем по странам СНГ объем инвестиций в основной капитал в 2008 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 10%, в то время как в 2007 году по сравнению с 2006 годом – на 21%.

Лидерами по темпам роста инвестиций в основной капитал стали Таджикистан – 60,8%, Узбекистан – 54% Азербайджан – 34,3%. В Беларуси инвестиции выросли на 23,1%, России – на 9,1%, Казахстане – на 4,6%, Армении – на 1,7%. В Кыргызстане зафиксирован отрицательный рост данного показателя.

К концу года экономика ряда стран Содружества ощутила влияние мирового финансово-кредитного кризиса. Особенно заметным оно было в таких странах, как Россия, Украина, Казахстан.

Замедление темпов экономического роста в этих странах явилось следствием нарастания проблем в финансовой сфере, приведших к нарушению ее стабильности. Эти проблемы выразились в нехватке ликвидности и кредитных ресурсов, увеличении просроченной задолженности по ссудам банков, изъятии вкладчиками средств со счетов банков, снижении роста долгосрочного кредитования, сокращении объемов потребительского кредитования. Кроме того, негативное воздействие на основные отрасли экономики стран СНГ оказало снижение мировых цен на нефть, металлы, зерно, а также сокращение внешнего спроса на ряд экспортируемых странами Содружества товаров, отмечается в отчете Статкомитета.

Утратила стабильность ситуация на валютных рынках. Сложившиеся в предыдущие периоды тенденции укрепления большинства национальных валют стран Содружества по отношению к доллару США и их ослабления по отношению к российскому рублю к концу года претерпели коренные изменения: почти во всех странах курс доллара США вырос по сравнению с концом 2007 года, а курс российского рубля снизился. В соотношении национальных валют и евро в половине стран Содружества курс евро вырос, а в остальных – снизился.

Рост номинальной заработной платы и других доходов населения частично компенсировал влияние темпов потребительской инфляции, в результате чего реальная заработная плата и реальные располагаемые доходы населения увеличились практически во всех странах Содружества, подчеркивается в отчете.

Потребительский рынок стран Содружества в целом сохранял стабильность и развивался достаточно высокими темпами; однако во многих странах он в основном обеспечивался за счет импорта товаров.

Объем внешнеторгового оборота по сравнению с 2007 годом вырос во всех странах; при этом экспорт товаров увеличивался более высокими темпами, чем импорт. Рост внешней торговли в значительной мере был обусловлен ценовым фактором. Во второй половине года мировые цены на топливно-энергетические товары существенно снизились, что повлияло на замедление темпов роста как экспорта, так и импорта. Сохранилось увеличение оборота взаимной торговли товарами между странами Содружества, однако его доля во внешнеторговом обороте во всех странах была ниже прошлогодней.