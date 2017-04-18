Суд снял арест со 122 миллионов гривень компаний Клюевых

Киевский апелляционный хозсуд отменил решение Хозяйственного суда Киевской области от 23 сентября 2016, которым, в рамках дела по иску ПАО "Укрсоцбанк" был наложен арест на средства 3 компаний, принадлежащих экс-депутатам Верховной Рады от Партии регионов братьям Клюевым. Такое решение суд принял 6 апреля 2017 года, сообщает портал Finbalanсe.

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Согласно материалам дела, арест был наложен в пределах суммы иска - 121,8 миллиона долларов. Именно такую сумму задолжали ПАО "Завод по обработке цветных металлов", ООО "Киевский торговый дом "Завод по обработке цветных металлов" и ООО "Торговый дом "Артемовский завод по обработке цветных металлов".

В частности, свои исковые требования Укрсоцбанк обосновывает задолженностью ПАО "Завод по обработке цветных металлов" по кредитному договору №06.13-15 / 53 от 05.04.2013, поручителями по которому были два других предприятия.

Обосновывая ходатайство о наложении ареста на денежные средства ответчика, Укрсоцбанк среди прочего подчеркивал то, что ответчик является участником судебных разбирательств по спорам о взыскании с него значительных сумм в пользу других кредиторов, в частности, в пользу ПАО "Проминвестбанк" на 161,6 миллиона гривень.

Однако суд не согласился с тем, что возбуждение против ответчика других судебных дел является признаком его затруднительного финансового положения и не свидетельствуют о том, что ответчик уклонится от выполнения своих обязательств перед банком.

Кроме того, суд отметил, что кроме поручительства, долговые обязательства ПАО "Завод по обработке цветных металлов" обеспечены ипотекой и залогами.