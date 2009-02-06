ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 февраля (обновлено)

Украинские СМИ

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Публикация «Эксперты не советуют тешить себя иллюзиями, что правительство победит кризис» в газете «Сегодня» приводит мнение об экономическом кризисе в Украине немецкого эксперта, главы киевского представительства Фонда Аденауэра Нико Ланге. Он считает, что создание правительством Украины обманчивого впечатления, будто оно сможет преодолеть кризис, является ошибкой. В то же время, эксперт отмечает некоторые дельные идеи, озвученные Юлией Тимошенко в выступлении в Верховной Раде. http://www.segodnya.ua/news/14003171.html

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Еженедельник "Корреспондент" публикует материал "Массовые протесты украинцев грозят взорвать страну" о том, что невыплата зарплат и безработица грозят стране массовыми беспорядками http://news.bigmir.net/ukraine/100229/.

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«Газета по-киевски» опубликовала статью «Тариф с политическим подтекстом». В ней приводятся оценка нынешней ситуации с повышением коммунальных тарифов в столице председателя комиссии Киевсовета по социальной защите и сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого Аллы Шлапак. По ее словам, более 500 тысяч киевлян, зарегистрированных в муниципальном реестре Главного управления социальной защиты КГГА, будут платить по старым тарифам.http://mycityua.com/articles/city/2009/02/06/084338.html

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Издание «Коммерсантъ» в материале «Нацбанк сосчитал чужие деньги» пишет об оказавшемся в распоряжении редакции письме Нацбанка коммерческим банкам №14-011/554-1729, в котором регулятор прояснил новый порядок рефинансирования, утвержденный постановлениями №33 и №42. НБУ требует от банков продать 1 млрд долл., который скопился на счетах их клиентов, чтобы укрепить гривню. Такой призыв Нацбанка вызван тем, что, несмотря на его интервенции, межбанковский курс доллара начал расти, достигнув вчера к концу дня 8,04/8,2 грн/долл. http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1114245

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Газета «Дело» разместила статью «Государство оставляет безработных без помощи», в которой излагаются сведения, полученные от главы Государственной службы занятости Владимира Галицкого. По его данным, на 15 января в центрах занятости было зарегистрировано 919,7 тыс. человек, что на 43 тысячи больше, чем на начало 2009 года. О сложностях, испытываемых сегодня региональными центрами занятости, рассказывают их руководители. http://delo.ua/news/100245/

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В материале «Украина на последнем месте по темпам развития среди стран СНГ» «Дело» приводит данные межгосударственного Статистического комитета СНГ, согласно которым наименьший рост ВВП среди стран Содружества в 2008 году зафиксирован в Украине. Он составил всего 2,1%, тогда как, для сравнения, у Азербайджана, который стал лидером по этому показателю, рост составил 10,8%. http://delo.ua/news/100254/

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Газета «Урядовый курьер» в статье «Финансовая диета» объединила харьковчан» поведала о принятии харьковскими депутатами горсовета бездефицитного бюджета на 2009 год. В тексте приводятся комментарии по этому поводу харьковского мэра Михаила Добкина. http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=679

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«Украина молода» предлагает сегодня материал «Сергей Левочкин: Тимошенко даже не знает, что такое «кредитно-дефолтные свопы». Интервью депутата содержит критические оценки состояния украинской экономики. Также Сергей Левочкин критикует правительство и заявляет про свою убежденность, что Кабмину не удастся привлечь финансирование, кроме кредита МВФ.http://www.umoloda.kiev.ua/number/1343/180/47386/

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В материале «Сколько должна стоить гривня» интернет-издание «УкрРудПром» рассказывает о внеочередном исследовании «индекса бигмака», проведенном журналом The Economist. Пересчет июльских данных The Economist показал, что самыми недооцененными валютами являются малайский ринггит (-57%), южноафриканский рант (-53%), гонконгский доллар (-52%) и украинская гривня (-52%). Это означает, что реальная стоимость доллара в Украине должна составлять не 8,30 грн. за доллар, а всего 3,95 грн., пишет издание. http://www.ukrrudprom.com/digest/Skolko_dolgna_stoit_grivnya.html

СМИ России

Российское правительство, вероятно, примет решение освободить все без исключения компании, в капитале которых участвует, от выплат дивидендов. Об этом со ссылкой на неназванных чиновника аппарата правительства и сотрудника одного из ведомств, в которых обсуждается данный вопрос, рассказывают «Ведомости» в статье «Ни котировок, ни дивидендов».

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/06/180512

Газета «Московский комсомолец» в статье «Антимонопольщики пообещали разобраться с нефтяниками» сообщает, что антимонопольщики наконец-то пришли к выводу, что цены на автозаправках искусственно завышены. «По данным мониторинга, мы выявили 251 компанию, работающую в рознице, все они нарушают антимонопольное законодательство», - это и другие заявления главы ФАС Игоря Артемьева цитирует издание. http://www.mk.ru/blogs/MK/2009/02/06/economic/393398/

В материале «Банкам приказали долго жить» деловая газета «РБК daily» рассказывается о сделанных накануне заявлениях премьер-министра Владимира Путина, помощника президента Аркадия Дворковича и других высокопоставленных российских чиновников относительно поддержки кредитных организаций. По сути, этим заявлением дан сигнал мелким и средним банкам, испытывающим проблемы с ликвидностью, к скорейшему слиянию с более успешными участниками банковского рынка, констатируется в статье.

http://www.rbcdaily.ru/2009/02/06/finance/400732

Издание «Время новостей» в статье «Больше, чем посредник» со ссылкой на источник в «Газпроме» сообщает, что принято принципиальное решение о том, чтобы убрать из схемы поставок российского газа в Болгарию Overgas Inc. (паритетное совместное предприятие «Газпрома» и консорциума частных инвесторов), через которое в Болгарию поступает 70% российского газа. Вчера после переговоров в Кремле с болгарским коллегой президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности отказаться от посредника, отметив, что ситуация «находится в центре обсуждения между компаниями «Газпром» и Bulgargaz». http://www.vremya.ru/2009/20/8/222533.html