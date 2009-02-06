Падение мировых рынков в 2009 г может составить от 15 до 50%

Падение мировых рынков в 2009 году может составить от 15 до 50%. Об этом сообщил УНИАН генеральный директор КУА «Инэко-Инвест» Олег МОРКВА.

По его словам, после 40% снижения мировой экономики в прошлом году, оставались определенные надежды, что во второй половине 2009 года фондовые рынки могут приостановить свое падение и пойти в рост, однако глобальный спад в мировой экономике и нарастающие противоречия между государствами в товарно-финансовой сфере, пока не дают достаточных стимулов для реализации данного сценария.

Напротив, отмечает О.МОРКВА, обострение финансовых и производственных проблем в национальных экономиках, вынуждающих местные власти осуществлять ограничительную политику в отношении импортных товаров и стимулированию внутренних товаропроизводителей, склоняет все больше и больше аналитиков к мнению, что нынешний год в целом для мировой экономики может оказаться еще более тяжелым, чем предыдущий.

Как отмечает гендиректор КУА, наиболее пессимистически настроенные финансовые эксперты прогнозируют неизбежность зарождения второй, еще более мощной волны финансового кризиса, которую в настоящее время провоцирует уже финансовый протекционизм, который идет на смену политике торгового протекционизма. В частности речь идет об отказе кредитовать и инвестировать экономики других стран в обмен на ценные бумаги и гарантийные обязательства суверенных правительств, уже испытывающих значительные финансовые трудности, а в качестве приоритетной меры защиты национальных экономик во внешнеэкономической государственной политике избрать ограничительные процедуры по движению финансового и инвестиционного капитала за рубеж.

Такая политика, по словам О.МОРКВЫ, может привести к дальнейшему усугублению кризиса в мировой финансовой системе, существенному сокращению инвестиционной активности со стороны нерезидентного капитала и постепенной дезорганизации, мировых товарно-сырьевых рынков, что в целом еще больше ухудшит состояние мировой экономики.

«В случае реализации столь пессимистического сценария, продолжающийся переход общемирового и национального капитала к новой стоимостной реальности, скорей всего будет стимулировать дальнейшую распродажу фондовых инструментов на биржах, а падение мировых рынков в 2009 году может составить от 15 до 50%», - отметил гендиректор КУА.