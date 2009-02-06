Заседание СНБО перенесено

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором должны были рассматриваться вопросы о газовых договоренностях Украины и России, а также вопросы сбалансирования государственного бюджета на 2009 год и внесения в него необходимых изменений, перенесено на следующую неделю.

Об этом заявила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, сообщает «Украинская правда».

"Сегодня заседание СНБО не может состояться по организационным причинам: нет премьера, поскольку она присутствует на международной конференции безопасности в Германии, где представляет позицию Украины по газовым вопросам", - сказала И.ВАННИКОВА.

"Также не может присутствовать руководство “Нафтогаза” сегодня", - добавила пресс-секретарь главы государства.

Заседание перенесено на начало на следующей недели, ориентировочно на вторник-среду.

Заседание СНБО, посвященное газовым договоренностям между Украиной и Россией, уже дважды переносилось.

При этом брифинг И.ВАННИКОВОЙ, запланированный сегодня на 11.00, по состоянию на 11.30 еще не начался.