Суд запретил "Сбербанку" использовать свое название по иску "Ощадбанка"
Торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины.
Хозяйственный суд г. Киева признал недействительными десять торговых марок украинского дочернего банка российского "Сбербанка", в связи с чем финучреждение лишилось доменного имени sberbank.ua и не может использовать торговую марку "Сбербанк".
Читайте такжеВ НБУ назвали крупнейшего покупателя украинской "дочки" "Сбербанка"
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Ощадбанка", который подал соответствующий иск в суд о защите своей торговой марки "Сбербанк", единственным законным владельцем которой он является на территории Украины по свидетельству №82116 от 10 сентября 2007 года.
"Мы отстояли законные интересы "Ощадбанка", а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов", - прокомментировал решение глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.
Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.
Дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.