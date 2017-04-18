Гривня укрепилась на межбанке до 26,82 за доллар

Во вторник, 18 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,78/26,82 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6010/28,6410 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4772/0,4785 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8452 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 366 сделки на сумму 171,22 миллиона долларов.