Минфин выплатил проценты

Министерство финансов Украины 4 февраля выплатило 16,485 млн. долл. США купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2004 г. с плавающей ставкой.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минфина.

В феврале 2004 г. Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа с плавающей ставкой на сумму 500 млн. долл. США с погашением в 2009 г. Заем осуществлен по ставке LIBOR 6M + 3,375% годовых.