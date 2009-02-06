НБУ может сократить присутствие на межбанке

В текущей неопределенной ситуации можно ожидать сокращения присутствия Национального банка Украины на межбанке. Об этом сообщил в комментарии УНИАН глава департамента аналитики компании «Astrum Investment Management» Юрий БЕЛИНСКИЙ.

"Исходя из того, что проблема дефицита госбюджета не решена и получение второго транша кредита МВФ под угрозой, мы ожидаем от НБУ сокращения своего присутствия на межбанке", - отметил аналитик. По его словам, в нынешней неопределенной ситуации прожигать свои резервы для поддержания курса на текущем уровне для того, чтобы через месяц отступить, не имеет смысла. "Нацбанк может сохранить официальный курс, но сократить объем интервенций, что в любом случае приведет к росту рыночного курса доллара", - отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ.