Порошенко рассказал британским бизнесменам о реформах и пригласил инвестировать в Украину

Президент Петр Порошенко пригласил британских бизнесменов инвестировать в Украину.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов страны.

Глава Украинского государства рассказал о проведении реформ в Украине на протяжении последних трех лет, а также об их основных результатах, которых удалось достичь на сегодняшний день. Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля 2017 года электронного открытого реестра возмещения НДС.

Президент подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства. По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине с более чем 2 млрд долларов, создав десятки тысяч рабочих мест.

Так, глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия «Антонов» и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D.

Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок.

«Успех этих проектов в нашей стране, безусловно, будет хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам», - отметил Порошенко.