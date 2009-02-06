Японские компании и банки несут рекордные убытки

Японские компании и банки обнародовали сегодня серию финансовых отчетов, которые явно свидетельствуют о том, что мировой кризис не обошел стороной японскую экономику, сообщает Прайм-ТАСС.

Электротехническая корпорация Sharp Corp. объявила, что в текущем финансовом году впервые с середины прошлого века понесет убытки от основной деятельности в размере 30 млрд иен /свыше 333 млн долл/. Учитывая этот и другие негативные факторы, до конца марта Sharp намерена уволить 1,5 тыс временных рабочих.

Сегодня же стало известно о том, что крупнейшая в Японии банковская группа Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на фоне экономических трудностей в мире с апреля по декабрь прошлого года потеряла 42,07 млрд иен /около 468 млн долл/. Это было в первую очередь связано с удешевлением акций, находящихся в распоряжении корпорации.

Японская авиакомпания Japan Airlines Corp. впервые за последние три года прогнозирует операционные убытки, которые составят 37 млрд иен /свыше 400 млн долл/. Столь значительные потери в бюджете ведущего авиаперевозчика Японии стали следствием резкого уменьшения объема пассажирских и грузовых перевозок.

Не остались в стороне представители японского автопрома, переживающего сложный период из-за спада продаж и стремительного укрепления иены, в первую очередь, по отношению к американскому доллару, что снижает полученные за рубежом доходы при их пересчете на национальную валюту. Крупнейшая в мире автомобильная корпорация Toyota Motor Corp объявила, что завершит текущий финансовый год с потерями в 350 млрд иен - примерно 3,85 млрд долл. Одновременно известный японский автопроизводитель Isuzu Motors Ltd. обнародовал данные, свидетельствующие о том, что его чистые убытки составят около 15 млрд иен /167 млн долл/, хотя еще три месяца назад компания надеялась получить существенную прибыль.

Практически все крупные компании и финансовые институты Японии пострадали от глобального экономического кризиса и ожидают рекордные убытки или резкое снижение прибылей. Между тем, имеют место и приятные исключения, в частности, заметно выросли доходы японских алкогольных концернов и фирм, работающих в сфере развлечений.