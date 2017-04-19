Компания "Укргидроэнерго" прошла международный финансовый аудит

Согласно обнародованной финансовой отчетности, ОАО «Укргидроэнерго» завершило 2016 с чистой прибылью 2,210 млрд грн. В 2015 году этот показатель составил 1,091млрдгрн, в 2014 году – 0,476 млрд грн.

Чистый доход предприятия в 2016 году вырос по сравнению с предыдущим периодом на 34%.

"Мы сосредоточились на эффективном использовании собственных ресурсов, соблюдении расчетной и кредитной дисциплины, достижении рационального соотношения собственных и привлеченных средств. Такая политика приносит положительные результаты. Доходность растет, несмотря на рост расходов вследствие девальвации гривны, а также значительное повышение обязательных налогов и сборов ", - так прокомментировал финансовые результаты генеральный директор ОАО "Укргидроэнерго"Игорь Сирота.

По итогам работы в 2016 году общество уплатило в бюджет обязательств на сумму 1757млрдгрн, что втрое больше показателя 2015 года. Также в 2016 году компания уплатила в бюджет 0,327млрдгрн дивидендов (0,143 млрдгрн в 2015 году).

В 2016 году существенно вырос коэффициент платежеспособности ОАО "Укргидроэнерго". Если в 2015 году этот показатель составлял 0,36, то в 2016 году - уже 0,80. "Мы продемонстрировали, что даже в сложных условиях наша компания способна генерировать денежные активы для осуществления всех необходимых платежей", - подчеркнул Игорь Сирота.

В структуре пассивов собственный капитал предприятия составил 79%. Финансовый показатель текущей ликвидности - 1,75, платежеспособности - 0,80, коэффициент обслуживания долга - 2,6.

"Сохраняя структуру капитала и динамическое равновесие активов и пассивов, нам удалось обеспечить высокую ликвидность, текущую и перспективную платежеспособность", - утверждает генеральный директор.

Много лет предприятие привлекает инвестиционные средства международных финансовых организаций на реализацию проекта «Реабилитация гидроэлектростанций». В то же время, удельный вес долгосрочных обязательств в совокупном объеме пассивов по состоянию на 31.12.2016 года составила лишь 6,7%, что снижает чувствительность компании к валютному риску.

ОАО «Укргидроэнерго» осуществляет финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS). Независимый международный аудит подтверждает достоверность и полноту финансовой отчетности предприятия. Проверке подлежат отчеты о финансовом состоянии предприятия, совокупный доход, движение денежных средств и собственный капитал.

Справка. ОАО «Укргидроэнерго» - крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины. Компания обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности, мобильный аварийный резерв в объединенной энергосистеме Украины.

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BDО в Украине предоставляет широкий спектр услуг по аудиту, корпоративных финансов, риск-менеджмента, реструктуризации бизнеса, бизнес и ИТ-консалтинга, налоговой и юридической практики, бухгалтерского аутсорсинга, оценочной практики, устойчивого развития и тому подобное. Компания отвечает критериям постановления № 390 от 4 июня 2015 года, по которым привлекаются аудиторские фирмы к проведению аудита финансовой отчетности или консолидированной финансовой отчетности некоторых субъектов хозяйственной деятельности государственного сектора экономики (первая группа).