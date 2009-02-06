В Киеве планируется создать еще одно коммунальное предприятие

В Киеве планируется создать ТМО «Стоматология», которому будут подчиняться 11 специализированных поликлиник города и три медучреждения со статусом коммунального предприятия.

Об этом пишет «Газета 24» со ссылкой на заместителя председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Александра ПАБАТА.

По его словам, ничьи интересы эта идея не заденет. «В мэрии вопросами стоматологии не занимаются, – сказал А.ПАБАТ, который сам является стоматологом по образованию. – Поэтому мы хотим создать структуру, которая поможет медикам координировать закупки».

В скором времени вопрос о создании ТМО «Стоматология» вынесут на сессию Киевсовета.

Как пишет газета, новая структура обещает быть прибыльной, поскольку только КП «Киевская городская стоматологическая клиника» зарабатывает 6-8 млн. грн. в год, два из которых идут в местный и районный бюджет. Соответственно, 14 подобных медучреждений могут принести минимум 25 млн. грн.

Член комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства Наталья НОВАК прокомментировала газете ситуацию: «Сейчас они пытаются все более или менее прибыльные сферы объединить в коммунальные предприятия, чтобы контролировать финансовые потоки».

Она сообщила, что знакома с проектом решения об объединении всех спортивных школ и подростковых клубов Киева.

«С детей собираются брать по 450 грн. в месяц, хотя раньше это было бесплатно», – сказала Н.НОВАК.

В районы столицы, по ее данным, уже отправили циркуляр с требованием провести инвентаризацию всех клубов. И все для того, уверены оппозиционеры в Киевсовете, чтобы забрать их в городскую собственность, отмечает газета.

Президент спортклуба «Спартак Подол» и первый вице-президент Федерации бокса Украины Юрий АНДРЕЙЧУК рассказал газете, что этот клуб 57 лет занимает зал в здании на улице Константиновской, 37. «У нас занимается около 200 человек. Четыре года у нас тренировался сын градоначальника Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ. А совсем недавно выяснилось, что наш договор аренды переоформлен на ООО «Элита бокс промоушн», которым руководит Степан. Нам же предложили переехать в... стоматологическую клинику», – сообщил Ю.АНДРЕЙЧУК.

В стоматологической поликлинике также выразили возмущение относительно размещения спортклуба. По словам заведующей терапевтическим отделением стоматологической поликлиники Подольского района, их хотят лишить рентген-кабинета, регистратуры, лечебных кабинетов, хирургии, кабинета протезирования и разместить там спортзал.

В Подольской райгосадминистрации на это говорят, что соответствующего решения пока нет, пишет газета. По их информации, предложение создать еще один боксерский клуб поступило от «Элита бокс промоушн».

Член Бюджетной комиссии Киевсовета Сергей МЕЛЬНИК сообщил изданию, что в Киеве планируют создать целую сеть коммунальных предприятий – это и фастфуды, и автомойки, и СТО. По его словам, уже в районах подбирают 50 помещений под общепиты и 100 – для автомоек и СТО.

В то же время он высказал сомнение относительно того, что все заработанные КП деньги будут поступать в бюджет города.

«КП имеют право перечислять деньги на свое усмотрение – например, в благотворительные фонды. А так можно создать еще один, теневой бюджет Киева», – сказал С.МЕЛЬНИК.

Как сообщил «Газете 24» источник в Киевсовете, в Блоке Кличко, якобы некоторые КП вынуждают перечислять деньги именно в такие фонды. За эти средства, по слухам, и покупаются пайки для малоимущих, пишет газета.