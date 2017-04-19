В Кабмине признали, что не успеют выполнить в срок одно из обязательств перед МВФ

Правительство Украины не успеет завершить процесс создания наблюдательных советов в 15 крупнейших государственных компаниях до конца июня 2017 года, что является одним из требований, которые прописаны в Меморандуме с Международным валютным фондом.

Читайте такжеМВФ обещает Украине еще три транша на $4,4 миллиарда до конца года за своевременные реформы

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Правительство Украины не успеет создать независимые наблюдательные советы на 15 государственных предприятиях в указанные сроки», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что задержка возникает из-за того, что органы управления должны принять изменения в уставы каждого из предприятий, где создаются набсоветы.

«Изменения в уставах касаются необходимости прописать саму возможность создания наблюдательных советов по соответствующей процедуре на госпредприятии, а также определить их структуру, соблюдая пропорции зависимых (которые будут назначаться правительством – УНИАН) и независимых членов (которые будут избираться на открытом конкурсе с возможностью участия топ-менеджеров иностранных компаний – УНИАН) совета», - добавили в пресс-службе.

По данным Минэкономразвития, на 5 государственных предприятиях (Международный аэропорт «Борисполь», «Укрпочта», «Укрзализныця», «Укргидроэнерго» и «Укрэнерго») в качестве пилотного проекта уже началась подготовка к созданию набсоветов.

«На первом этапе орган управления должен изменить уставы госпредприятий…, затем объявить конкурс на замещение должностей членов наблюдательных советов, провести собеседования и сформировать шорт-листы (списки с коротким перечнем кандидатов – УНИАН) - от 2 до 5 кандидатов на каждую должность, из которых Комитет по назначению выберет членов наблюдательного совета», - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что в обязательном порядке набсоветы будут созданы на госпредприятиях, стоимость активов которых больше 2 млрд грн или чистый доход превышает 1,5 млрд грн в год. Для всех остальных предприятий решение о создании набсовета отдано на усмотрение органа управления и не является обязательной практикой. «В каждый из наблюдательных советов должны войти от 5 до 11 членов, большая часть которых на каждом из предприятий должны быть независимыми», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2017 года Украина подписала Меморандум с МВФ, в котором правительство взяло на себя ряд обязательств для получения следующего (четвертого) транша кредитования в размере 1 млрд долл.

3 апреля Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине четвертого транша. 5 апреля Минэкономразвития опубликовало текст меморандума. В разделе «Реформа государственных предприятий» было прописано обязательство Украины по созданию набсоветов в 15 крупнейших госкомпаниях до конца июня 2017 года.