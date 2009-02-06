«Нафтогаз» рассчитался с Россией

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Нафтогаз» рассчитался за весь объем газпромовского газа в январе», – сказал он, не уточнив при этом сумму и объем газа.

Напомним, согласно контракту на поставку газа, «Нафтогаз Украины» обязан не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки, осуществить оплату в размере 100% стоимости месячного объема на основании оригинала счета продавца.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.