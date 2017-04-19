Министр соцполитики назвал размер максимальной пенсии в Украине - почти 60 тысяч гривень

Максимальная пенсия в Украине на сегодня составляет 58 тысяч грн, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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В эфире канала "112 Украина" министр рассказал, что в Украине существует ограничение по пенсионным выплатам в 10 740 грн, и подавляющее большинство из 12 млн украинских пенсионеров получают пенсии меньше указанного ограничения.

"И есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. - до 2 тыс. пенсионеров. Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине - 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже", - сказал Рева.

По словам министра, существование пенсий, превышающих ограничение в 10 тыс. грн – это неправильно, однако их отмена не решит проблему дефицита Пенсионного фонда.

Также он отметил необходимость построения в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

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Как сообщал УНИАН, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Согласно перечню структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между МВФ и нашей страной, Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.