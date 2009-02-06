Риск объявления дефолта для Украины крайне низок

Риск объявления дефолта по государственным обязательствам Украины крайне низок, несмотря на ожидания иностранных инвесторов. Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Владимир ГАБРИЕЛЯН.

По его словам, после переоценки иностранными инвесторами премий за страновой риск Украины во II полугодии 2008 года индекс EMBI+Ukraine превысил уровень в 25%, что указывает на ожидания инвесторами объявления дефолта по государственным обязательствам в ближайшем будущем. Кроме того, отмечает аналитик, международные рейтинговые агентства продолжают регулярно пересматривать суверенные рейтинги Украины и их прогнозы, тем самым усугубляя негативное отношение к Украине.

Вместе с тем, по словам В.ГАБРИЕЛЯНА, по состоянию на 1 января 2009 года валютные резервы НБУ составили 31,5 млрд. долл., в то время как из общей суммы государственного долга в 24,12 млрд. долл. 18,65 млрд. долл. относилось к внешнему государственному долгу.

«Таким образом, даже если украинское правительство окажется неспособным полностью выплатить внешний долг, НБУ сможет оказать поддержку правительству», – отметил В.ГАБРИЕЛЯН. «В любом случае, мы считаем, что выплата купонного дохода сигнализирует о кредитоспособности украинского правительства», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 4 февраля выплатило 16,485 млн. долл. США купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2004 года с плавающей ставкой. В феврале 2004 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа с плавающей ставкой на сумму 500 млн. долл. США с погашением в 2009 году. Заем осуществлен по ставке LIBOR 6M + 3,375% годовых.