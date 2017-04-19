МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики

Темпы роста глобальной экономики в 2017 году ускорятся на 3,5%. Об этом заявил главный экономист МВФ Морис Обстфельд во время пресс-конференции, посвященной публикации апрельского Обзора мировой экономики в рамках Весенних встреч МВФ и Всемирного банка, передает Тиждень.иа.

Предыдущий прогноз предполагал рост на 3,4%. В 2018 году Фонд, как и ранее, ожидает рост мирового ВВП на 3,6%.

Читайте такжеМВФ: инфляция в Венесуэле превысит 2000%

В МВФ отмечают, что новые прогнозы несколько оптимистичнее, чем предыдущие, обнародованные в январе, благодаря положительным тенденциям в Европе, Азии и ускорению экономического роста в США.

«Глобальные цены на сырьевые товары выросли с 2016 года, но находятся на низких уровнях. Ряд экспортеров сырья переживает трудности, в частности страны Среднего Востока, Африки и Латинской Америки», - сообщили в МВФ.

Также в Фонде озвучили ряд препятствий и рисков для развития мировой экономики. В частности, ограничение темпов роста производительности труда. Кроме того отмечается, что порождает риски макроэкономическая политика США и Китая.

«В США Федеральная резервная система готовится к проведению более жесткой монетарной политики путем сокращения собственного баланса. Вместе с восстановлением американской экономики это будет создавать давление в сторону роста стоимости доллара США, что может стать причиной трудностей для стран, которые развиваются, особенно тех, которые имеют жесткую привязку национальной валюты к доллару или значительный долг, деноминированный в долларе», - сообщили в Фонде.

«Относительно экономики КНР, то ее желательное ребалансирование продолжается, но экономический рост зависит от внутреннего кредитования, что растет настолько быстро, что может привести к финансовой нестабильности, которая распространится на другие страны», - говорится в сообщении.

Еще одной весомой группой рисков МВФ называет политические, связанные с скептическим отношением политических сил в отдельных странах к экономической интеграции и с угрозами протекционизма.

«Итак, глобальная экономика набирает обороты, но мы не можем быть уверены, что кризисный период закончился», - подытожил Морис Обстфельд.

Как сообщалось, Международный валютный фонд в связи с блокадой ОРДЛО и потерей контроля над расположенными там предприятиями ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2017 году с 2,9% до 2%, и несколько улучшил его на 2018 год - с 3% до 3,1%.