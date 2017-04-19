Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с МВФ, остались технические детали - Рева

Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда, завершившей свою работу в стране на прошлой неделе, а оставшиеся технические детали стороны согласуют в режиме видеоконференции.

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Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду.

«Сегодня мы находимся на завершающем этапе подготовки пенсионной реформы, думаю, одна-полторы недели - и работа будет завершена. Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции. Мы работаем над законопроектом параллельно, мы не ждем согласования с МВФ окончательных деталей, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты. Мы не ждем официального утверждения по результатам переговоров с МВФ для перехода к следующему этапу. Много времени для подготовки окончательного законопроекта не потребуется», - подчеркнул министр.

По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая.

«Думаю, что парламент не будет затягивать рассмотрение этого решения», - сказал Рева.

Кроме того, глава Минсоцполитики прокомментировал и заявление вице-премьер-министра Павла Розенка в адрес главы миссии МВФ Рона ван Родена, назвавшего представителя фонда «ужасным непрофессионалом». Поводом для заявления стала колонка для издания «Экономическая правда», в которой ван Роден заявил, что считает преждевременным введение накопительной пенсионной системы в Украине. Он отметил, что повысить пенсионное обеспечение украинцев может только проведение полноценной пенсионной реформы, которая включает сокращение притока новых пенсионеров и увеличение числа граждан, которые платят взносы в Пенсионный фонд.

«Это кредитор, он имеет свою позицию, и он ее озвучивает. Соответственно, правительство тоже имеет свою позицию. Идет дискуссия. Единственное - по пенсионной реформе нужно читать меморандум (с МВФ - УНИАН). Меморандум расставил все точки над і», - подчеркнул глава Минсоцполитики.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Согласно перечню структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между МВФ и нашей страной, Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.