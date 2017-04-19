Гривня укрепилась на межбанке до 26,80 за доллар

В среду, 19 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,77/26,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6787/28,7108 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,7926 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 138 сделки на сумму 57,76 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,78/26,82 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6010/28,6410 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4772/0,4785 грн/рубль.