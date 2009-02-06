Межбанк: рост цен на доллар замедлился

Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 8,04/8,18 грн., к 12:00 спрэд сузился до 8,1550/8,1800 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,0800/8,1350 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по доллару на аукционе с ценой отсечения 7,79 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2190/0,2245 грн., а к 11:00 цены повысились до 0,2225/0,2250 грн. К закрытию торгов цены понизились до 0,2220/0,2245 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 36,2850 (+0,0199) руб.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2750/1,2835 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2635/10,4725 грн., к 12:00 цены поднялись до 10,4480/10,5100 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,3515/10,4455 грн.