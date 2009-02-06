Номинальные доходы населения в Украине выросли

В Украине в 2008 году номинальные доходы населения выросли на 38,3% по сравнению с 2007 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как отмечается в сообщении, имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, за прошлый год увеличился на 38,1%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, – на 10,3%.

В декабре 2008 года по сравнению с ноябрем номинальные доходы населения увеличились на 18,6%, а имеющийся и реальный имеющийся доходы – соответственно на 15,2% и 12,8%.

По данным Госкомстата, имеющийся доход в расчете на одного человека в декабре 2008 года составлял 1412 грн. против 1225 грн. в ноябре 2008 года. Расходы населения в январе-декабре прошлого года увеличились на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Прирост сбережений составил 67 млрд. 704 млн. грн.