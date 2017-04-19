Банковая будет иметь доступ к реестру возмещения НДС без права корректировки - ГФС

Электронный реестр возмещения НДС не имеет ограниченного доступа и каждый налогоплательщик имеет возможность отслеживать на нем весь процесс - от подачи заявки до получения средств.

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Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

«Любой налогоплательщик имеет возможность отслеживать весь процесс от подачи заявки до получения средств. Указанный реестр в соответствии со статьей 200.7.3 Налогового кодекса Украины не имеет ограниченного доступа. Он является публичным, открытым и публикуется на сайте Министерства финансов Украины», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что Государственная фискальная служба Украины и Администрация президента Украины осуществляют информационное взаимодействие в соответствии с положением о ГФС и положением об Администрации президента Украины, а также в соответствии с Соглашением об информационном сотрудничестве между ГФС и Администрацией президента Украины.

«В соответствии с Соглашением и протоколами к нему, уполномоченные лица Ситуационного центра Администрации президента Украины будут иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам ГФС без права корректировки. Это направлено на обеспечение прозрачной системы эффективного мониторинга и анализа функционирования системы электронного администрирования НДС», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Администрация президента хочет получить доступ к реестру возмещения НДС в режиме чтения, без возможности внесения правок, для изучения проблем в администрировании налога.

В Украине вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн.

Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля 2017 года, однако впоследствии, 3 апреля, министр финансов Александр Данилюк сообщил о попытке срыва запуска его работы.