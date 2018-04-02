Кредитные союзы - залягут на дно и не всплывут?

Кредитные союзы с начала своей деятельности в Украине заманивали клиентов гибкими условиями кредитования, «закрытием глаз» на проблемы с доходами заемщиков, а позднее – высокими ставками по депозитным вкладам, которые доходили до 25-30%. Ну а процентные ставки иногда ошарашивали своей заоблачностью (в некоторых союзах это до 45% годовых). Вспоминается ситуация, когда банк не дает кредит на компьютер, а очень хочется, то кредитный союз даже не потребует справку о доходах за полгода. Однако кризис положил начало долговым ямам заемщиков и завязал узел на деятельности кредитных союзов, поскольку источник прибыли со значительным риском оказался губительным и опасным для многих объединений.

И хотя, по словам президента Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Петра Козинца, тенденция по просроченным кредитам на конец прошлого года не была критической все же являлась негативной. По его прогнозам, союзы вступили в самый тяжелый кризисный период – февраль-март переживут не все, а их в Украине на сегодня насчитывается более 800. Рост задолженности увеличился по кредитным союзам НАКСУ (более 170 союзов Украины) с 5 до 7% только в октябре-декабре 2008 г. Очевидно - тенденция продолжится, поэтому многие кредитные союзы уже сейчас пытаются ограничить кредитование для того, чтобы хоть как-то уберечь себя от невозвратов и продержаться до лучших времен.

На сегодня взять кредит в союзе или банке, во-первых, трудно, во-вторых, страшно. Не зная, останешься ли в строю тружеников, тяжело спрогнозировать вероятность своей платежеспособности. Поэтому, одалживают только те, кому очень необходимо и то на драконовских условиях. А единственным ресурсом существования союзов на сегодня остается обслуживание выданных ранее кредитов, параллельно они активно пересматривают кредитную политику, ужесточая условия займа и сотрудничая с бюро кредитных историй.

Есть ли жизнь после кризиса?

По словам П. Козинца, союзы без роковых потерь «пересидят» кризис, по его завершению на рынке останутся те же 800 кредитных союзов. Закроются от силы 10. Однако он отмечает, что с октября 2008 г. из более 170 членов НАКСУ около 40 кредитных союзов не выдали ни одного кредита.

Его оптимизм не разделяют банкиры. Для них «союзники» не представляют особой конкуренции, поскольку большая доля их рынка – потребкредитование (пылесосы, компьютеры и холодильники), именно то, что сейчас не пользуется спросом. Они уверены, что большинство из них не выживет в неприбыльные времена.

С усилением кризиса кредитные союзы начнут превращаться в ломбарды, утверждает председатель правления «БГ Банка» Константин Полосков. «Если на сегодня в банках проблемы с ипотекой и кредитами на автомобили, то что говорить о проблемах кредитных союзов – их кредитный портфель еще более проблемный, чем банковский», - уверен он. К тому же, по его мнению, они не могут, как банки, привлечь инвестора, который бы смог денежным вливанием продлить их финансовую стабильность.

Его прогноз – до конца первого полугодия 2009 г. количество кредитных союзов уменьшиться вдвое. «Возможно, формально некоторые еще будут существовать, однако это будет только на бумаге», - считает К. Полосков.

Не менее пессимистические прогнозы у исполнительного директора Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА) Алексея Пилипца – массовые дефолты кредитных союзов вслед за поголовными невозвратами по кредитам от населения. Однако он не берется определить в процентном соотношении, какое количество союзов переживет кризис. Причины не балуют разнообразием – инфляция, непредвиденные курсовые колебания, очень высокий рост безработицы.

О потерях и ущербе

В случае банкротства кредитного союза потери несут, в первую очередь, его кредиторы – то есть люди, которые доверили ему свои деньги. Однако, если у банковских вкладчиков есть запасной парашют в виде Фонда гарантирования вкладов, который выплатит до 150 тыс. грн. в случае банкротства, то кредитные союзы «летают» без него.

Однако, как говорят в кредитных союзах, и тут не все так плохо. По словам П.Козинца, в рамках НАКСУ действует стабилизационный фонд, который на сегодня уже аккумулировал 9 млн. грн. и часть этих средств подразумевает риск банкротства. Но цифры упрямая вещь и стоит к ним прислушаться. А они говорят о другом - из более 150 «союзников» к данному фонду присоединились пока только около 45. Кроме того, многие кредитные союзы на сегодня работают со страховщиками, и в этом вопросе стоит быть осторожным – риски союзов выше, чем у банков, а, соответственно, больше нюансов.

Законодательные и финансовые расклады

На сегодня в Украине также действует объединение кредитных союзов «Программа защиты вкладов», в состав которого входят 45 союзов. Организация обеспечивает контроль и регулирование деятельности союзов, в частности по предотвращению банкротства.

Ассоциации союзов выступают за законодательное внедрение Фонда гарантирования вкладов. В парламенте рассматривают несколько вариантов разрешения вопроса, среди них предложения народных депутатов Александра Клименко и Сергея Терехина. Как рассказал П.Козинец, в документах предусмотрена сумма по выплатам в случае банкротства КС на уровне 50 тыс. грн.

Органом контроля деятельности «союзников» является Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, которая пока не подсчитала их количество за прошлый год, а также не разобралась с плодами их деятельности. Однако, по сравнению с 2007 г., темпы роста на этом рынке значительно замедлились – с 33,6% в 2007 г. до 10,8% за 9 месяцев 2008 г. В третьем квартале 2008 г. к гигантскому количеству кредитных союзов прибавилось еще 15. Скорее всего, с начала текущего года тенденция пойдет на убыль, поскольку «размножаться» в период кризиса нецелесообразно и невыгодно, а привлекать средства все труднее.

К тому же, плохую динамику показали взносы на депозитные счета союзов. В частности, замедлились темпы привлечения средств, а с января по сентябрь 2008 г. количество собственников депозитов в союзах уменьшилось почти на 30%, по сравнению с 2007 г. И хотя Госфинуслуг пытается контролировать отток депозитных средств со счетов кредитных союзов, разрешив им еще осенью прошлого года, вслед за банковским мораторием на вклады, не выдавать досрочно депозиты, это пока не дало значительного результата. Никто не гарантирует, что завтра кредитный союз, который обещал 30% годовой прибыли по вложенным средствам, не объявит себя банкротом.

Плохую динамику продемонстрировала задолженность участников перед союзами – рост в 2008 г. составил 12,6%, а это более 600 тыс. человек, которые не гасят вовремя свои долговые обязательства перед кредитными союзами. Всего же на 1 октября 2008 г. кредитными союзами было выдано более 5,5 млрд. грн., что на 24,5% больше, по сравнению с 2007 г., однако на сегодня тенденция по сумме выдаваемых кредитов уменьшилась в три раза.

Пока трудно полностью раскрасить картину с кредитными союзами, она в полном цвете появится после кризиса: не потеряют ли они доверие вкладчиков и свой сегмент в кредитовании. Хотя уже сейчас можно сказать - чтобы они могли работать на рынке после кризиса, им необходимо внедрять новые механизмы защиты вкладов своих участников, в том числе на законодательном уровне, а также более осмотрительно подходить к заемщикам. Но главное для нас, потребителей – если они не останутся на рынке, то не имели права быть…

Юлия Главацкая (УНИАН)