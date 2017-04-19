Поступления в местные бюджеты выросли почти на 42 миллиарда

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-март 2017 года, без учета трансфертов, составили 41,6 миллиарда гривень, что на 37,9%, или на 11,4 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на статистику в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям.

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Согласно приведенным данным, поступления за 3 месяца составили 25,9% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

Также сообщается, что по состоянию на 1 апреля местные бюджеты получили 77 миллиардов гривень межбюджетных трансфертов, что составляет 95,4% от запланированных на этот период объемов.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд местных бюджетов в 2016 году, без учета трансфертов, составили 146,6 миллиарда гривень, что на 49,3%, или на 48,4 миллиарда гривень, больше показателя за 2015 год.