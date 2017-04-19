НБУ уже выиграл три суда по делу "Дельта Банка", еще шесть исков рассматриваются

Национальный банк Украины, продолжая работу по возврату долгов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, в первом квартале 2017 года выиграл три судебных дела по искам к поручителю "Дельта Банка" по взысканию на ипотечное имущество общей стоимостью 63,6 миллиона гривень.

Как сообщается на сайте НБУ, в настоящее время суды рассматривают еще шесть исков к имущественным поручителям по рефинансированию "Дельта Банка".

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Как отмечается в сообщении, всего за 2014-2017 годы Нацбанк инициировал 47 судебных разбирательств по взысканию задолженности с поручителей неплатежеспособных банков перед НБУ. Справедливая стоимость имущества, на которое обращается взыскание по имущественным поручителям, составляет 10,9 миллиарда гривень.

Также сообщается, что по состоянию на 1 апреля Нацбанк получил 23 решения судов об обращении взыскания на имущество поручителей, справедливая стоимость которого составляет 1,1 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации "Дельта Банка", крупнейшего неплатежеспособного финучреждения страны, 8 октября 2015 года. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.