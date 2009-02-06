НБУ утвердил изменения в порядок отчетов банков

Национальный банк Украины утвердил изменения в порядок предоставления банками аудиторских отчетов по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности.

Об этом сказано в постановлении правления Национального банка Украины №3 от 8 января 2009 года, которое вступит в действие с 13 февраля т.г.

Согласно постановлению, банки обязаны ежегодно не позднее 30 апреля предоставлять НБУ результаты аудиторского отчета. Аудиторский отчет учитывает итог аудитора о соответствии годового отчета финучреждения действительному финансовому состоянию банка. По итогам рассмотрения аудиторского отчета Нацбанк при необходимости проводит встречу с банком и аудитором.

Кроме того, НБУ обязал банки предоставить в Нацбанк до 1 ноября текущего года, за который проводится аудит, заверенную печатью копию договора, заключенного с аудиторской фирмой.

Если руководитель аудиторской фирмы не внесен в реестр, то банк обязан предоставить в соответствующее территориальное управление НБУ (или непосредственно в НБУ) вместе с копией договора копию о внесении аудитора в реестр.

В случае, если банк разрывает договор с аудитором, он обязан в трехдневный срок с даты расторжения договора предоставить в НБУ новый договор с другим аудитором с указанием причин расторжения предыдущего договора.