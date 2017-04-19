Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,78 за доллар
Официальный курс НБУ на 20 апреля: 100 USD – 2678,7082 гривни; 100 EUR – 2872,9145 гривни; 10 RUR – 4,7685 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2678,7082 (19 апреля – 2684,4959)
100 EUR – 2872,9145 (19 апреля – 2867,5785)
10 RUR – 4,7685 (19 апреля – 4,7955)
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Как сообщал УНИАН, 19 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,76/26,79 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6546/28,6813 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4772/0,4785 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7871 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 498 сделок на сумму 279,98 миллиона долларов.