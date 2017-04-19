Нацбанк отозвал валютные лицензии у двух компаний

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на осуществление валютных операций у финансовой компании "Гамбит" и инвестиционной компании "Бизнес-Инвест".

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Согласно данным на сайте НБУ, соответствующие решения приняты 18 апреля. Причины отзыва лицензий не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале 2017 года провел 260 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 30 нелегальных обменников. Информацию о выявленных нелегальных обменниках Нацбанк передал в правоохранительные органы.

По состоянию на 1 апреля 2017 года генеральные лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций имели 29 небанковских финучреждений и национальный оператор почтовой связи "Укрпочта".