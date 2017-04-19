В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра, обслуживавшего 30 компаний

В Одессе правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, обслуживающего 30 компаний реального сектора экономики, занимающихся импортом-экспортом товаров.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

«Правоохранители установили, что организаторы «конверта» обслуживали 30 компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов», - рассказали в пресс-службе.

По предварительным оценкам, за год деятельности центра государственный бюджет недополучил более 100 млн грн.

Отмечается, что 18 апреля во время обысков в офисах центра и по месту жительства фигурантов дела оперативники СБ Украины также обнаружили более 30 печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе конвертационного центра.

Сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.