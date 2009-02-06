Львов имеет все гарантии строительства стадиона к Евро-2012

Львовская власть имеет все необходимые финансовые гарантии относительно строительства в городе нового стадиона к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, отвечая на вопросы относительно финансового обеспечения строительства спортивной арены во Львове.

“Есть подписанное соглашение с Укрэксимбанком о кредитной линии в рамках миллиарда гривен и сейчас, как резервные, ведутся переговоры с руководителями футбольных клубов”, - сказал И.ВАСЮНИК. Он добавил, что на первом, подготовительном этапе строительства необходимо было “только несколько миллионов гривен”, которые являются небольшой суммой.

“Я не контролирую процессы, которые считаю решенными”, - заметил вице-премьер. По его словам, “вопрос заключался в возможности построить стадион”.

И.ВАСЮНИК также отметил, что считает “очень правильными” принятые в конце прошлого года правительством решения об определении без тендера генподрядчиков строительства стадионов в Киеве и Львове – компаний “Киевгорстрой” и “Азовинтекс” соответственно.

“Я убежден, что так как “Киевгорстрой” и “Азовинтекс” развернули строительные площадки за неделю-две, так бы не сделала ни одна компания иностранная, которая не знает нашей среды, не знает наших традиций и т. п.”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в августе 2008 года городской совет Львова на срочном внеочередном заседании своим решением согласовал выделение 80 млн. грн. на начало строительства стадиона. Общая стоимость работ оценивается в пределах 609 млн. грн. Согласно графикам, утвержденным УЕФА, новая спортивная арена к Евро-2012 должна появиться во Львове до конца 2010 года.