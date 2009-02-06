Госдолг России в 2008 году вырос на 9%

Совокупный объем государственного долга России за 2008 год вырос на 9% и по состоянию на 1 января 2009 года составил 2 трлн. 619,5 млрд. руб. против 2 трлн. 402,78 млрд. руб. на начало 2008 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства экономического развития РФ.

Относительно ВВП совокупный долг снизился с 7,26% на начало 2008 года до 6,3% на начало 2009 года. При этом объем государственного внешнего долга в рублевом выражении по состоянию на 1 января 2009 года оценивается в 1 трлн. 146,8 млрд. руб., что на 4,1% выше объема внешней задолженности на 1 января 2008 года. Рост внешней задолженности в рублевом эквиваленте при сокращении долга в долларовом выражении связан с переоценкой долговых обязательств из-за существенного номинального ослабления курса российского рубля по отношению к доллару. Чистое погашение внешнего долга в 2008 году составило около 5,9 млрд. долл., что позволило сократить объем внешнего госдолга на 13,1% – до 39 млрд. долл. по состоянию на 1 января 2009 года против 44,88 млрд. долл. на 1 января 2008 года.