НБУ выдал банкам кредитов на сумму 46,7 млн. грн.

Национальный банк Украины вчера, 5 февраля, выдал банкам кредитов на сумму 46,7 млн. грн. Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте НБУ.

В частности, Нацбанк выдал 36,7 млн. грн. через постоянно действующую линию рефинансирования (кредиты овернайт), из них 27,4 млн. грн. выданы под 16% и 9,3 млн. грн. – под 17%. Еще 10 млн. грн. выданы под 10% годовых на 2 месяца.