Экономика Украины в этом году вырастет на 2% - Данилюк

Украинское правительство ожидает роста экономики в 2017 году на 2%, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute, Вашингтон (США).

Министр напомнил, что в 2016 году экономика Украины продемонстрировала рост, переломив тренд последних четырех лет.

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"На этот год мы ожидали роста на 3%. К сожалению, мы понизили этот прогноз на 1 п.п. - до уровня около 2%. Причина этому – захват боевиками квазиреспублик при поддержке России украинских предприятий на оккупированных территориях, которые платили налоги в украинский бюджет", - сказал Данилюк.

При этом он подчеркнул, что о сценариях экономического коллапса речь не идет, поскольку украинским властям удалось стабилизировать экономику.

"Я не думаю, что рост на уровне 2-3% является приемлемым. Это не тот рост, которого люди ожидают от нас и ради которого мы прилагали усилия для проведения реформ в стране. Нам нужен более высокий рост, и я уверен, что мы способны этого достичь", - добавил министр.

По его словам, для активизации роста прежде всего нужна масштабная прозрачная и эффективная приватизация государственных активов.

Данилюк подчеркнул, что верит в высокий рост экономики, но чтобы получить показатели роста на уровне 6-7%, необходимо приложить усилия.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ухудшил макроэкономические прогнозы для Украины в связи с введением торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе понизил ожидаемый рост ВВП Украины в 2017 году до 1,9%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд в обновленном Меморандуме по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины ухудшил показатель ожидаемого роста ВВП в 2017 году до 2%.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.