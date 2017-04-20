Розенко назвал стоимость осовременивания пенсий в этом году

Для осовременивания пенсий, которое планируется с 1 октября в рамках проведения пенсионной реформы, до конца 2017 года нужно около 11 миллиардов гривень. Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

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"Я неоднократно в течение последнего года говорил о социальной несправедливости, когда для 4,5 миллиона украинцев, которые имеют пенсию от 1,5 тысячи гривень до 4 тысяч гривень, никакого повышения не происходило с 2012 года", - сказал он.

Розенко подчеркнул, что решение относительно осовременивания пенсий и отмены налогообложения пенсий для работающих пенсионеров уже полностью согласованы в правительстве.

"И в рамках пенсионной реформы с 1 октября такое осовременивание состоится. По нашим расчетам, с октября до конца года на это потребуется примерно 11 миллиардов гривень", - отметил вице-премьер.

"У нас есть сегодня положительный эффект от повышения минимальной зарплаты до 3200 гривень, и Пенсионный фонд получил доходов примерно на 5 миллиардов больше, чем мы планировали. То есть если такие темпы роста экономики сохранятся, эти 11 миллиардов гривень по состоянию на октябрь будут без каких-либо дополнительных вливаний из государственного бюджета", - пояснил он.

Вице-премьер также сообщил, что отмена налогообложения пенсий коснется 500 тысяч пенсионеров.

"Этого решения ждут около 500 тысяч работающих пенсионеров. Для государственного бюджета эта сумма с октября до конца года будет составлять 600-700 миллионов гривень", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Согласно перечню структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между МВФ и нашей страной, Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.