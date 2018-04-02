Январский «блицкриг» Кабмина лишил бюджет шанса выжить в 1 квартале

Действуя в условиях форс-мажора, Кабинет министров умудрился выполнить, даже перевыполнить, январский план поступлений государственного бюджета. Как отмечают в Секретариате Президента, 31,3% доходов общего фонда госбюджета были обеспечены в последний расчетный день января. Однако, по мнению экспертов, повторить «успех» в феврале правительству не удастся – январский дефицит был восполнен за счет авансовых средств, а предпосылок для наращивания поступлений, увы, нет.

Кризис неизбежно контратакует

Для того, чтобы разобраться в данной ситуации, обратимся к цифрам – они вещь упрямая. Так, по данным Государственного казначейства, в государственный бюджет (общий и специальный фонды) в январе 2009 года было мобилизовано доходов на общую сумму 12,2 млрд. грн., что составляет 101% утвержденного временного ежемесячного плана доходов. В целом на 2009 год доходы госбюджета установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в частности общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в частности общего фонда – 193,285 млрд. грн.). При этом стоит отметить, что при необходимых среднемесячных поступлениях в бюджет на уровне около 19 млрд. грн. планом на январь предусматривалось только 12,2 млрд. грн. Хотя это можно объяснить тем, что почти треть месяца приходится на выходные дни, январь явно не самый тяжелый период в году с точки зрения наполнения госбюджета.

Тем не менее, если пользоваться военной терминологией, то действия Кабмина в январе похожи на попытку любой ценой отстоять заведомо проигрышную позицию. Как известно, подобные решения приводят к тому, что, бросив все силы на удержание одного направления, полководец оголяет другие участки фронта. В данном случае, февраль-март окажутся теми самыми неприкрытыми флангами, на которые придется основной удар кризиса. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать, основываясь на мнении экспертов.

Как отметил УНИАН народный депутат от Партии регионов, экс-первый вице-премьер Николай Азаров , сегодняшний вариант госбюджета в I квартале выполнен быть не может. «Госбюджет-2009 разбалансированный, рассчитан на неверной базе, в нем не учтены негативные тенденции, которые продолжают усугубляться, вследствие абсолютно неправильной социально-экономической политики правительства», - цитирует Н.Азарова его пресс-секретарь.

Н.Азаров также убежден, что на самом деле в январе госбюджет выполнен не был. «Доходы общего фонда государственного бюджета, из которого финансируются защищенные статьи: зарплаты, приобретение медикаментов, социальная помощь населению, помощь местным бюджетам и так далее, выполнены только на 86,3%», - отмечает народный депутат.

Таким образом, по его словам, в январе у правительства уже возникла задолженность по так называемым защищенным статьям. Перевыполнение же в январе поступлений по специальному фонду на 1,6 млрд. грн. Н.Азаров объясняет тем, что план поступлений в спецфонд был занижен почти в два раза по сравнению с январем прошлого года. Кроме того, обеспечение в январе 86,3% поступлений в общий фонд госбюджета было бы невозможно без 1 млрд. грн., перечисленных Национальным банком как разницы между своими валовыми доходами и расходами. Он подчеркнул, что поступление этой суммы в январе не было предусмотрено в госбюджете, а 1 млрд. грн. составляет 25% ожидаемой на 2009 год суммы поступлений от НБУ.

В результате, Нацбанк предоставил правительству аванс за весь І квартал и ожидать подобных поступлений в январе-марте не приходится.

Как считает Н.Азаров, основываясь на результатах января, можно говорить о том, что госбюджет-2009 будет выполнен только на 70%.

Пора переходить к глубоко эшелонированной обороне

Раз невыполнение на лицо, то выход напрашивается один – затянуть пояса. Причем в таких условиях – как можно сильнее. С этим «итого» согласны эксперты. Так, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский , комментируя ситуацию, отметил, что правительству необходимо как можно скорее переходить в режим жесткой экономии по всем расходным статьям.

«Что касается выполнения бюджета в феврале-марте, то необходимо ставить вопрос таким образом – есть источники дохода бюджета, это - налоги, сборы, возможные поступления от приватизации и так далее. В сегодняшних условиях правительству придется бороться за каждую доходную линию, потому что я не вижу возможности найти недостающие деньги в Нацбанке, или еще где-то», - отметил эксперт. При этом он убежден, что сегодня нужно говорить не столько о том, где искать средства для того, чтобы профинансировать все обещанные бюджетные расходы, сколько изыскивать возможности для снижения этих расходов.

«Понятно, что это очень не простой вопрос, но даже Россия, несмотря на запасы в своем Стабилизационном фонде, нашла в себе смелость заявить о необходимости секвестирования (урезания расходных статей) бюджета. Сейчас очень трудно прогнозировать выполнение госбюджета-2009, так как мы сегодня, в принципе, находимся в начале кризисных явлений. Проявления кризиса еще не стали слишком острыми – зуб болит, но боль еще не стреляет в голову», - подчеркивает И.Бураковский.

По его мнению, только результаты выполнения госбюджета за I квартал продемонстрируют степень остроты и глубины экономических проблем, с которыми столкнется Украины. «Я не исключаю того, что многое, о чем мы сегодня говорим, по итогам первого квартала будет пересмотрено. Экономическая ситуация будет другая и это не пессимистический, а реалистический прогноз», - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация в Украине осложняется тем, что «мы являемся неотделимой частью мирохозяйственных процессов. И если мы хотим только за счет каких-то внутренних резервов переломить кризисные тенденции и сохранить стабильность нашего экономического положения, а в это время вся мировая экономика будет находиться в рецессии, то ясно, что мы этого никогда не достигнем. Украина даже более ограничена в своих возможностях противостоять кризису, чем многие другие страны, и правительство должно придти к пониманию этого факта. Что касается выполнения госбюджета в январе на 101%, то в данном случае мы имеем определенную инерцию, основанную на позитивных экономических показателях прошлого года. Но ситуация в 2009 году будет одной из самых сложных за последние годы».

Эксперт отметил, что оптимизация расходной части госбюджета-2009 крайне необходима. «Я не предлагаю искать какие-то отдельные статьи, за счет которых можно будет уменьшить расходы. Нужно брать весь бюджет в комплексе и смотреть, что можно сделать. Конечно, нельзя сокращать минимальные пенсии - это табу. Но если речь идет о высоких пенсиях, то тут уже могут быть варианты - или реструктуризация выплат или выплаты не всей суммы большой пенсии. И так нужно действовать практически по всем статьям расходов, так как по отдельным статьям серьезной экономии не получится. Конечно, если правительство на это пойдет, ему придется столкнуться не только с неприятием населением столь не популярных мер, но и с бешенным давлением различных политико-экономических лоббистов», - констатировал И.Бураковский.

Потерянный плацдарм

И представитель оппозиции, и независимый эксперт, как собственно и сам Президент Украины, считают госбюджет этого года невыполнимым. Если не вдаваться в политические нюансы, то основная причина проблем, с которыми столкнулась Украина, всем известна – мировой экономический кризис. Он ударил практически по всем отраслям экономики, однако наиболее уязвимым местом оказался горно-металлургический комплекс. Ориентированная на экспорт на 80% отрасль, которую было принято называть локомотивом украинской экономики, оказалась в катастрофическом положении после резкого падения спроса на металл осенью прошлого года. Но ведь было же в 2008 году еще и первое полугодие, когда этот «паровоз» летел вперед на всех парах, во всю дымя трубами своих заводов. Цены на украинское железо достигали на мировых рынках головокружительных высот. Даже не будучи финансовыми гениями, способными предугадать грядущий обвал, собственники металлургических компаний явно не могли успеть проесть свои сверхприбыли. Да и закон об акционерных обществах обязывает их создавать на предприятиях резервные фонды. Однако, когда грянул гром фонды оказались практически пусты, а борьба с кризисными явлениями, в основном, свелась к урезанию зарплат и отправке рабочих в неоплачиваемые отпуска, а кое-где и сокращению штата. Естественно, это привело к ухудшению социальной ситуации в промышленных регионах страны, которая в дальнейшем только усугубится. Проблемы соцобеспечения оставшихся не удел металлургов, горняков и их коллег из смежных отраслей необходимо решать в кратчайший срок.

И тут возникает вопрос, кстати, заданный вице-губернатору Донецкой области Сергею Дергунову на заседании круглого стола в Донецке - «куда метпредприятия направляли сверхприбыли в 2008 году?» Чиновник не растерялся и дал исчерпывающий ответ - «вопрос немного некорректный, так как функции государства не смотреть, куда девались сверхприбыли, а функции государства – следить за тем, чтобы с этой прибыли был заплачен налог. Так вот налог с этой прибыли заплачен в полном объеме. А куда они девают сверхприбыли, это надо у собственников спрашивать».

Так может сейчас пришло подходящее время спросить и не только у металлургических, но и у прочих наших олигархов - в каких оффшорах находятся деньги, заработанные с помощью раздерибаненых заводов и комбинатов, построенных еще во времена СССР? Почему они не направили эти деньги на повышение эффективности собственного производства, или не инвестировали в развитие отечественной инфраструктуры. Почему не создали в Украине тот экономический плацдарм, который помог бы и нам, и им самим, и работающим на них рабочим, устоять в критической ситуации. Наивные, многократно повторенные вопросы, но что делать, когда так хочется спросить именно об этом.

Антон Лосев (УНИАН)