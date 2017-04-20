Гривня укрепилась на межбанке до 26,78 за доллар

В четверг, 20 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,75/26,78 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7509/28,7831 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 26,7647 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 32 сделки на сумму 12,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,76/26,79 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6546/28,6813 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4772/0,4785 гривни/рубль.