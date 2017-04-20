Проверки продолжаются: НБУ выявил 18 нелегальных обменников в Запорожье

Национальный банк Украины в ходе проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений выявил 18 нелегальных обменников в г. Запорожье. Как сообщается на сайте регулятора, НБУ передал информацию об этих обменниках правоохранительным органам 19 апреля.

Читайте такжеВпервые за 25 лет: Нацбанк нашел нелегальный обменник в регионах

Кроме того, регулятор разместил информацию с фотографиями и адресами на своем официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале 2017 года провел 260 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 30 нелегальных обменников. Информацию о выявленных нелегальных обменниках Нацбанк передал в правоохранительные органы.

По состоянию на 1 апреля 2017 года генеральные лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций имели 29 небанковских финучреждений и национальный оператор почтовой связи "Укрпочта".