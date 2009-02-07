Инфляция в январе составила 2,9%

Потребительские цены в январе 2009 года, по сравнению с декабрем прошлого года, выросли на 2,9%, а цены производителей промышленной продукции на 0,2%.

Об этом сообщает Госкомстат Украины.

Индекс потребительских цен в январе 2009 года к январю прошлого года составил 122,3%. Такая же величина индекса потребительских цен была и в декабре 2008 года к декабрю 2007 года, поскольку месячная инфляция в январе 2008 года равнялась 2,9%.

Напомним, индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2008 года к предыдущему месяцу составлял 102,3%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в январе-марте 2008 года составляла 9,7%, к январю-марту 2007 года – 22,5%.

Инфляция в Украине за 2008 год составила 22,3%, в декабре – 2,1%.