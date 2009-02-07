В январе продукты питания подорожали на 3,1%

При общей инфляции в январе 2009 года к декабрю 2008 года в 2,9% продукты питания подорожали за прошлый месяц на 3,1%.

Такую информацию обнародовал Госкомстат Украины.

Так, по данным Госкомстата, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,2%, одежда и обувь – на 1,2%, жилищно-коммунальные услуги – на 2,0%, предметы домашнего потребления и бытовая техника – на 3,9%, охрана здоровья – на 10,3%, транспорт – на 4,6%, связь – на 0,6%, отдых и культура – на 3,6%, образование – на 0,4%, рестораны и гостиницы – на 1,9%, разные товары и услуги (прочие) – на 3,6%.

Сильнее всего из продовольствия подорожали в январе 2009 года: фрукты - на 9,7%; картофель - на 9,4%; овощи - на 8,1%; рыба и рыбопродукты - на 7,4%; масло - на 6,8%; мясо и мясопродукты - на 3,3%.

В то же время подешевели в прошлом месяце: яйца - на 7,0%; подсолнечное масло - на 2,0%; съедобные животные жиры - на 0,2%.

Из непродовольственных товаров и услуг больше всего подорожали в январе: почтовые услуги - на 50,0%; фармацевтическая продукция - на 16,3%; транспортные средства - на 12,6%; топливо и масла - на 10,2%; канализация - на 9,9%.

Цены на продукты питания в январе 2009 года к январю 2008 года повысились на 22,9% (включая безалкогольные напитки – на 23,1%). Сильнее всего из подгрупп потребительской корзины подорожала за год охрана здоровья – на 31,4%.