Премьер и президент ВБ обсудили пути сотрудничества

Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили сегодня в Мюнхене премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛИК.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь украинского премьера Марина СОРОКА, стороны высказали удовлетворение сотрудничеством, имеющимся на сегодняшний день. В ходе беседы отмечалось, что Всемирный банк увеличил финансирование Украины в 2008-2009 годах. Кроме того, в ходе беседы премьер-министр Украины и президент ВБ уделили особое внимание вопросу реструктуризации банковского сектора Украины и финансовой поддержки инфраструктурных проектов.

Р.ЗЕЛИК поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с тем, что она в очередной раз получила вотум доверия от Верховной Рады.

В завершение встречи Ю.ТИМОШЕНКО пригласила Р.ЗЕЛИКА посетить Украину.

Встреча проходила в рамках в рамках 45-й международной конференции по безопасности в Мюнхене.