В России объем "серых" зарплат превышает $17 миллиардов в год

Объем "серого" фонда зарплат в РФ превышает 10 трлн рублей в год (примерно 17 млрд долларов), сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

"Объем "серого" фонда зарплат составляет более 10 трлн рублей в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций между "белой" и "серой" экономикой. Выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов", - сказал он.

Министр финансов указал, что такими стимулами являются изменение структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов.

"Кроме того, это другие механизмы вывода экономики из тени - расширение применения безналичных расчетов, прослеживаемости операций налогоплательщиков и т.д. Сокращение теневого сектора - существенный резерв для повышения собираемости налогов", - подчеркнул Силуанов.