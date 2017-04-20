Украина может за три года совершить экономический прорыв - Гройсман

Украина может за следующие три года совершить экономический прорыв, который ощутят граждане, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

Читайте такжеПоступления в местные бюджеты выросли почти на 42 миллиарда

"Мы удержали ситуацию, мы выстояли в сложных условиях и вышли на экономический рост. Мы подняли вдвое минимальную зарплату, подняли зарплату учителям и врачам, начали масштабные дорожные работы, определили приоритеты. Следующий этап - пенсионная реформа. Мы также запустили программу закупки лекарств, уменьшаем зависимость от угля, перешли к росту добычи газа. Мы получаем рост, а это - стабильная валюта, качественные доходы, умеренная безработица. Это скажется на настроении людей", - сказал глава правительства.

По словам Гройсмана, бездефицитность Пенсионного фонда и установление справедливого пенсионного обеспечения является общей позицией как для Украины, так и для Международного валютного фонда.

При этом премьер отметил, что 2017-2020 годы могут стать годами прорыва для Украины.

"Они могут стать годами прорыва для Украины, если принимать не популистские, а качественные и профессиональные решения", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 апреля утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года, который базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год, обеспечении эффективного государственного управления, развитии человеческого капитала, верховенстве права, а также развитии оборонного сектора.

Пенсионная реформа, которую предлагает правительство, предусматривает отмену налогообложения пенсий, их повышение с 1 октября для более чем 5 миллионов пенсионеров, а также устранение дефицита пенсионного фонда к 2024 году. Земельная реформа предусматривает отмену моратория на продажу земли между физическими лицами-гражданами Украины с максимальным размером участка в 200 га на одного покупателя. Также правительство в 2017 году намеревается начать масштабную приватизацию государственных активов.