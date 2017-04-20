В заключении Ernst&Young нет подтверждения убытков Приватбанка - журналист

Украинский журналист, эксперт Александр Дубинский опубликовал отчет аудиторов компании Ernst&Young, которые не подтвердили обвинений, которые озвучивала глава Национального банка Валерия Гонтарева в адрес Приват банка.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook и опубликовал документ.

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«Как известно, Валерия Гонтарева сегодня в Вашингтоне собирается рассказать о своём успешном опыте по реформированию украинской банковской системы и, в частности, национализации ПриватБанка. Специально к этому мероприятию, "дабы дурость каждого видна была", публикую проект аудиторского заключения компании Ernst&Young, которую "национализаторы" наняли для того, чтобы получить оправдание своей схемы по краже из бюджета 125 млрд гривен. Именно на эту сумму банк капитализировали якобы из-за того, что 97% корпоративного кредитного портфеля - выданы компаниям прежних акционеров», - написал Дубинский.

Так, он отмечает, что согласно проекту отчета E&Y, убытки банка по итогам 2016 года, которые и стали основанием для такой сумасшедшей докапитализации - аудитором не подтверждены.

«Это означает, что сформированные банком резервы под "инсайдерскую задолженность" - взяты из воздуха. Нарисованы, для того, чтобы Гонтарева могла оправдать проект по отжима банка у его владельцев и параллельно создать условия для выкачки из бюджета колоссальной суммы средств, которую "реформаторы" намереваются разворовать», - отмечает журналист.

«Сколько лично намеревалась получить Гонтарева от этой аферы? - вот мой вопрос для её сегодняшней пресс-конференции. Конечно, ответ с помощью этого поста я получить не рассчитываю», - пишет Дубинский и добавляет, что данный проект аудиторского заключения выставляет «Гонтареву и всю ее шайку» не реформаторами, а «откровенными ворами и рейдерами».