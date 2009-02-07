Украина рассчитается по внешним займам - замглавы НБУ

Замглавы Национального банка Александр Савченко прогнозирует отсутствие проблем с расчетами Украины по внешним займам при получении полного объема кредита stand by Международного валютного фонда.

Об этом он сказал в эфире 5-го канала в пятницу, , сообщает Корреспондент..

"При условии получения полного объема кредитной линии МВФ, у Украины не будет никаких проблем по погашению как государственного долга, так и корпоративных долгов. То есть у нас есть все шансы красиво выйти из этого кризиса", - сказал он.

Савченко добавил, что для этого должен быть достигнут компромисс с МВФ по ряду вопросов, прежде всего относительно размера дефицита госбюджета.

"Мяч на нашей стороне, необходима политическая стабильность и твердая фискальная политика", - сказал замглавы НБУ.

Савченко выразил надежду на конструктивное решение совета директоров МВФ, относительно предоставления Украине второго транша кредита stand by.

Напомним, 5 ноября МВФ принял решение о выделение Украине кредита stand by на сумму около 16,4 млрд долларов для преодоления проблем в экономике.

Как сообщалось накануне, Миссия МВФ решила продлить работу в Украине. Миссия прибыла в Украину 20-21 января и изначально планировала работать до 3-4 февраля.