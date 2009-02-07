ГЛАВНОЕ на 7 февраля

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Инфляция в январе составила 2,9%

Потребительские цены в январе 2009 года, по сравнению с декабрем прошлого года, выросли на 2,9%, а цены производителей промышленной продукции на 0,2%. Об этом сообщает Госкомстат Украины.

Индекс потребительских цен в январе 2009 года к январю прошлого года составил 122,3%. Такая же величина индекса потребительских цен была и в декабре 2008 года к декабрю 2007 года, поскольку месячная инфляция в январе 2008 года равнялась 2,9%.

Напомним, индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2008 года к предыдущему месяцу составлял 102,3%.

В Украине инфляция в январе-марте 2008 года составляла 9,7%, к январю-марту 2007 года – 22,5%.

Инфляция за 2008 год составила 22,3%, в декабре – 2,1%.

Украина рассчитается по внешним займам - замглавы НБУ

Замглавы Национального банка Александр Савченко прогнозирует отсутствие проблем с расчетами Украины по внешним займам при получении полного объема кредита stand by Международного валютного фонда. Об этом он сказал в эфире 5-го канала в пятницу, , сообщает Корреспондент..

"При условии получения полного объема кредитной линии МВФ, у Украины не будет никаких проблем по погашению как государственного долга, так и корпоративных долгов. То есть у нас есть все шансы красиво выйти из этого кризиса", - сказал он.

Савченко добавил, что для этого должен быть достигнут компромисс с МВФ по ряду вопросов, прежде всего относительно размера дефицита госбюджета.

"Мяч на нашей стороне, необходима политическая стабильность и твердая фискальная политика", - сказал замглавы НБУ.

Савченко выразил надежду на конструктивное решение совета директоров МВФ, относительно предоставления Украине второго транша кредита stand by.

Напомним, 5 ноября МВФ принял решение о выделение Украине кредита stand by на сумму около 16,4 млрд долларов для преодоления проблем в экономике.

Как сообщалось накануне, Миссия МВФ решила продлить работу в Украине. Миссия прибыла в Украину 20-21 января и изначально планировала работать до 3-4 февраля.

Премьер Украины и вице-президент США обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и вице-президент США Джозеф БАЙДЕН обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

Встреча проходила во время перерыва Международной мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Д.БАЙДЕН отметил, что это его первый визит в Европу в статусе вице-президента, и в ходе этого визита он счел необходимым встретиться с премьер-министром Украины, поскольку, по его словам, «успех и перспективы Украины являются перспективами целого региона».

По словам М.СОРОКИ, Д.БАЙДЕН отметил важную роль Ю.ТИМОШЕНКО в урегулировании газового кризиса и возобновлении транзита газа в Европу.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО еще раз передала свои поздравления всей команде нового президента США Барака ОБАМЫ, и отметила, что его избрание на пост президента дает новые возможности для сотрудничества Украины и Соединенных Штатов.

В конце встречи Д.БАЙДЕН пригласил Ю.ТИМОШЕНКО посетить с визитом США.

Богатырева и Тейлор обсудили "ядерные" вопросы

Состоялась встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЁВОЙ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата СНБО, на встрече обсуждались вопросы украинско-американского сотрудничества в рамках „Инициативы глобального уменьшения угрозы”, цель которой заключается в максимальном уменьшении использования материалов, пригодных для изготовления ядерного оружия.

Посол В.ТЕЙЛОР сообщил, что данная Инициатива и обеспечение безопасности обращения с ядерными материалами во всем мире является одним из приоритетов нового Президента Соединенных Штатов Америки Барака ОБАМЫ.

Со своей стороны секретарь СНБО Украины заверила американскую сторону, что Украина была и остается последовательным партнером в сотрудничестве в рамках „Инициативы глобального уменьшения угрозы”, принимает все необходимые меры с целью недопущения использования ядерных материалов, которыми владеет Украина, для изготовления ядерного оружия.

Стороны обменялись мнениями по поводу дальнейшего сотрудничества в сфере уменьшения угрозы и отметили высокую степень сотрудничества между Украиной и США в сфере использования ядерной энергии.

Меморандум Украина–МВФ может быть изменен, говорит Порошенко

Меморандум, регламентирующий предоставление Украине кредита Международным валютным фондом, может быть откорректирован в связи с изменениями экономической ситуации в Украине и мире. Об этом в комментарии «Зеркалу недели» (№ 4 (732) от 7-13 февраля 2009 г.) заявил председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Меморандум - это не священная корова, - подчеркнул он. - Возможность пересмотра договоренностей как раз и была одной из целей нынешнего визита миссии МВФ».

По мнению председателя совета НБУ, причиной пересмотра договоренностей между Украиной и МВФ может стать резкое ухудшение экономической обстановки в Украине.

«Очевидно, что с октября прошлого года, когда были выписаны условия меморандума, значительно ухудшилась ситуация не только в Украине, но и у ее соседей по Центральной и Восточной Европе, как, впрочем, и во всей мировой экономике. Возникли новые вызовы. И найти на них адекватные ответы в ранее обусловленных рамках практически невозможно. Думаю, что это понимают и представители МВФ», - заявил П.ПОРОШЕНКО.

В случае отставки правительства начнется анархия, заявляет Литвин.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в случае выражения парламентом недоверия правительству в Украине началась бы анархия. Об этом он сказал в эфире канала “Интер.

По словам председателя ВР, в случае отправки 5 февраля правительству в отставку в Украине была бы “анархия - мать порядка”, поскольку Кабинет Министров Украины исполнял бы обязанности, а в ВР “вообще никто бы не приходил, никто бы не работал”.

В.ЛИТВИН считает, что рассмотрение вопроса в парламенте о ситуации в стране и действиях власти в условиях кризиса было сведено к выяснению “политических счетов на фоне крайне истощенной Украины”. Он добавил: “мы продолжаем ту практику, которая началась в 1985 году, когда ГОРБАЧЕВ разрешил говорить, и мы до сих пор говорим беспрестанно, но никаких решений не принимаем”. Он отметил, что необходимо не призывать к проведению “круглого или квадратного стола” (В.ЯНУКОВИЧ предложил провести круглый стол по вопросу достижения договоренностей о проведении досрочных президентских и парламентских выборов - УНИАН), а совместно принимать решения. Он отметил, что оппозиция не предлагает программ выхода из кризиса.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня “страна больна” и можно спорить, кто ее “довел до болезни”. В то же время он добавил, что неуместно говорить как и у “кровати больного человека”, что “тебе плохо и ты завтра будешь умирать”, потому что это как минимум аморально. Он считает, что нужно работать над выведением страны из кризиса совместно. “Нужно прекратить аморальщину по отношению к стране”, - добавил председатель ВР.

В эфире возникла дискуссия между В.ЛИТВИНОМ и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Отвечая на обвинение В.ЯНУКОВИЧА о провальной работе правительства, возглавляемого Юлией ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН спросил, была ли такая же точка зрения у Партии регионов, когда они 8 декабря “были за шаг” до подписания коалиционного соглашения с БЮТ. В ответ В.ЯНУКОВИЧ призвал не “делать заявлений, как на Одесском привозе”. Он отметил, что не нужно говорить на всю страну, “кто с кем целуется”. “Вы целуетесь, и мы вам не завидуем”, - добавил лидер Партии регионов. По его мнению, некорректным является разговор о том, “с кем собирались или не собирались подписывать что-то”.

Литвин поддержит досрочные выборы в парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин готов поддержать проведение досрочных выборов в парламент при условии отказа от участия в них политических сил, которые есть сегодня в Верховной Раде.

Об этом председатель ВР сказал 6 февраля в эфире канала «Интер», комментируя инициативу лидера Партии регионов Виктора Януковича о проведении досрочных выборов, в частности в парламент.

По словам Литвина, такие выборы можно провести, если «все, кто есть в Верховной Раде Украины, не будут принимать участие в повторных выборах».

По его мнению, иначе «изменятся только оттенки, а все остальное останется так, как оно есть».

Решение по черноморскому шельфу пересмотреть непросто

Пересмотр решения Международного суда ООН о разделении шельфа между Украиной и Румынией возможен только в том случае, если откроются какие-либо важные обстоятельства, незнание которых повлияло на уже принятое решение.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» (№ 4 (732), 7 - 13 февраля в 2009 г.) заявил уполномоченный Украины в суде Владимир ВАСИЛЕНКО.

«В соответствии с уставом суда, любая из сторон имеет право обратиться к нему с просьбой пересмотреть свое решение, но при условия, если появятся какие-то важные обстоятельства, незнание которых существенно повлияло на решение суда», - сказал дипломат.

Такими обстоятельствами, по словам В.ВАСИЛЕНКО, могут стать неизвестные суду международные договоренности или другие значимые документы.

«Например, существовала какая-то договоренность, зафиксированная документально, но суду о настоящем документе по тем или иным причинам не было известно, а затем его обнаружили», - разъяснил он.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, в котором отметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный Суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В свою очередь Украина доказывала, что о. Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.

Плата за въезд в Киев противозаконна

Столичная прокуратура признала незаконным введение Киевским городским советом платного въезда в пределы города Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Как отмечается в нем, "действующим законодательством Украины не предусмотрен такой вид местного сбора. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, налоги и сборы (обязательные платежи), которые не предусмотрены законом, уплате не подлежат".

В то же время, как отмечается далее, Конституция Украины гарантирует каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, свободу передвижения.

"Несмотря на это, в приведенном решении Киевский городской совет, при отсутствии необходимых полномочий, запретил въезд в город Киев гражданам при условии неуплаты ими вышеуказанного сбора, чем фактически лишил граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства конституционного права на свободу передвижения. Также, законодательством Украины не предусмотрена возможность принятия нормативно-правовых документов, которые бы в одном конкретном регионе регулировали правовые отношения, устанавливали права и обязанности в особой форме”, - отмечает прокуратура.

“Принятое Киевсоветом решение на сегодняшний день еще не подписано Киевским городским председателем, не обнародовано, в связи с чем еще не вступило в силу. Поэтому, с целью предотвращения вступления в силу незаконного решения прокурор города Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ направил Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ письмо об остановке его действия", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2009 года Киевский городской совет решил ввести обязательный для каждого предприятия, учреждения, организации и гражданина сбор на покрытие расходов, связанных с использованием городской инфраструктуры на всех основных въездах в г. Киев.