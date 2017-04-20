В Украине растет розничная торговля - на 3,1%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Читайте такжеРост цен в Украине ускорился до 15,1%

Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Кировоградской, Киевской, Винницкой и Черниговской областях – на 7,6%, 7%, 6,2% и 6,2% соответственно.

При этом Госстат не обнародовал абсолютных значений.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 104,287 млрд грн.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 трлн грн.