Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2675.6734 (20 апреля – 2678.7082)

100 EUR – 2875.0111 (20 апреля – 2872.9145)

10 RUR – 4.7427 (20 апреля – 4.7685)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,74/26,76 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7882/28,8071 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4772/0,4785 грн/рубль.