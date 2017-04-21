В США снова оштрафовали Deutsche Bank

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 156,6 миллиона долларов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение ФРС.

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"Это далеко не первый штраф, который Deutsche Bank получает в США. В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками. Ранее кредитная организация была оштрафована на 425 миллиона долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями", - говорится в сообщении.

2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиарда евро. Причиной убытков, в частности, стали обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США, в результате чего Deutsche Bank согласился на выплату 7,2 миллиарда евро в качестве штрафов и компенсаций.