Всемирный банк подчеркнул важность реформ для Украины

Всемирный банк подчеркивает важность проведения в Украине пенсионной и земельной реформ, успешная реализация которых станет показателем настроенности в дальнейшем внедрять серьезные и сложные изменения ради развития страны и ее экономики.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на итоги встречи министра финансов Александра Данилюка с президентом Всемирного банка Джимом Кимом в рамках ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США).

Как отмечается в сообщении, участники встречи выразили уверенность в том, что Всемирный банк и дальше будет надежным партнером Украины на пути реформирования финансовой системы и экономики в целом.

Минфин напомнил, что Украина и Всемирный банк совместно работают над семью проектами, каждый из которых способствует созданию новых рабочих мест, укреплению финансовой системы, передаче навыков и новейших технологических знаний.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном весеннем собрании управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка 21-23 апреля.